Україна очікує поставку 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer найближчим часом, - нарада в Зеленського

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що від сьогодні вже мають працювати понад 1200 пунктів вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Також очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якомога більшу кількість українців.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на нараді, що на цей час в Україні 316 тис. 777 активних хворих на COVID-19. На першому місці за цим показником місто Київ, на другому – Одеська область, на третьому – Львівська.

"У "червоній" зоні сьогодні перебувають 10 областей і місто Київ. Херсонська область – єдина в "жовтій" зоні. Решта областей – у "помаранчевій". П’ятий тиждень поспіль фіксується зростання кількості госпіталізацій", – зазначив очільник уряду. За його словами, наразі завантажено 44 369 ліжок із 75 158.

Прем’єр-міністр зауважив, що зростає також кількість проведених тестувань. Так, за тиждень було зроблено 326 тис. ПЛР-тестів (за попередній тиждень – 303 тис.), 251 тис. експрес-тестів (за попередній тиждень – 226 тис.) і 125 тис. ІФА-тестів (за попередній тиждень – 117 тис.).

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