Україна очікує поставку 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer найближчим часом, - нарада в Зеленського
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Також очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якомога більшу кількість українців.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на нараді, що на цей час в Україні 316 тис. 777 активних хворих на COVID-19. На першому місці за цим показником місто Київ, на другому – Одеська область, на третьому – Львівська.
"У "червоній" зоні сьогодні перебувають 10 областей і місто Київ. Херсонська область – єдина в "жовтій" зоні. Решта областей – у "помаранчевій". П’ятий тиждень поспіль фіксується зростання кількості госпіталізацій", – зазначив очільник уряду. За його словами, наразі завантажено 44 369 ліжок із 75 158.
Прем’єр-міністр зауважив, що зростає також кількість проведених тестувань. Так, за тиждень було зроблено 326 тис. ПЛР-тестів (за попередній тиждень – 303 тис.), 251 тис. експрес-тестів (за попередній тиждень – 226 тис.) і 125 тис. ІФА-тестів (за попередній тиждень – 117 тис.).