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У Харкові помер 11-річний хлопчик із COVID-19, - головний санлікар області Махота

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У Харкові помер 11-річний хлопчик із COVID-19, - головний санлікар області Махота
Дитину госпіталізували 8 березня. За життя хлопчика боролися два тижні.

У Харкові помер 11-річний хлопчик з коронавірусом. Про це повідомляє Суспільне.

Як повідомляється, у дитини діагностували COVID-19 і важку форму герпесвірусної інфекції.

"Був діагностований COVID-19 і важка форма герпесвірусної інфекції", - повідомила головний санітарний лікар області Любов Махота.

Повідомляється, що хлопчик потрапив в лікарні 8 березня, 26 березня пацієнт помер.

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"У нього був COVID і менінгоенцефаліт - важкий герпетичний менінгоенцефаліт", - розповів головний лікар дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

Летальних випадків серед дітей з підтвердженим COVID-19 у Харківській області досі не було.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Меркава
    Шкода дитину і батьків. Люди думають, шо герпес - це болячки на губах.
  • Amber
    Співчуття батькам дитини 😪
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Соболезную.
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