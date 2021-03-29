У Харкові помер 11-річний хлопчик із COVID-19, - головний санлікар області Махота
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Дитину госпіталізували 8 березня. За життя хлопчика боролися два тижні.
У Харкові помер 11-річний хлопчик з коронавірусом. Про це повідомляє Суспільне.
Як повідомляється, у дитини діагностували COVID-19 і важку форму герпесвірусної інфекції.
"Був діагностований COVID-19 і важка форма герпесвірусної інфекції", - повідомила головний санітарний лікар області Любов Махота.
Повідомляється, що хлопчик потрапив в лікарні 8 березня, 26 березня пацієнт помер.
"У нього був COVID і менінгоенцефаліт - важкий герпетичний менінгоенцефаліт", - розповів головний лікар дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.
Летальних випадків серед дітей з підтвердженим COVID-19 у Харківській області досі не було.