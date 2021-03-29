Ситуація в Чернівецькій області не поліпшується. Показники свідчать про "четверту хвилю" COVID-19, - заступниця голови ОДА Гусак

Коронавірусна статистика в Чернівецькій області свідчить про початок четвертої хвилі епідемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Ситуація абсолютно не йде на покращення. Мені здається, що це четверта хвиля, бо багато хто говорить про третю хвилю коронавірусу. Ми за показниками бачимо, що в області це фактично четверта хвиля. Вона є найсерйознішою. І мені, здається, що вірус настільки мутує... І якщо зараз суспільство достатньо серйозно не зверне увагу на імунізацію, то всі науковці кажуть, що вірус має таку можливість набувати нових ознак і ставати дедалі агресивнішим", - заявила посадовиця під час прямого ефіру у Facebook.

Гусак також вказала, що наразі вірус поводиться зовсім по-іншому - про це кажуть як лікарі, так і ті, хто перехворів. У деяких лікарнях на Буковині - складана ситуація із заповненістю, тож в області продовжують розгортати місця для хворих на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові помер 11-річний хлопчик із COVID-19, - головний санлікар області Махота

МОЗ оновило епідемічне зонування: до "червоної" зони карантину потрапила ще одна область – Чернігівська.

Станом на сьогодні в Україні загалом 11 регіонів із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.