У вівторок Рада може провести три позачергові засідання, перше буде присвячено Донбасу, - нардепка "Слуги народу" Кравчук
Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щойно комітет з питань закордонних справ проголосував за відповідну постанову і заяву Верховної Ради, в якій вона засуджує загострення на фронті на Донбасі, і провокації з боку Російської Федерації, і закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію у зв'язку з грубим порушенням режиму тиші", - розповіла Кравчук.
За її словами, як тільки проєкт постанови буде зареєстрований, "Слуга народу" почне збір підписів, щоб у вівторок парламент розглянув ці документи на третьому позачерговому засіданні, "щоб Рада почала свій робочий день з голосування за цю постанову і заяву".
"Тому дуже ймовірно, що ми завтра свою роботу почнемо не о 13.00, а о 12.30, і в цілому дійсно буде три позачергові засідання", - розповіла Кравчук.