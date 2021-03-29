Без Зеленського: у Кремлі заявили про підготовку відеоконференції Путіна, Меркель і Макрона, де вони обговорять загострення на Донбасі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що нині організовується відеоконференція лідерів Росії, Німеччини та Франції Володимира Путіна, Ангели Меркель та Емманюеля Макрона. Зокрема, вони обговорять загострення на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "РИА Новости".

"Ми продовжуємо узгодження з Берліном і Парижем. Коли будуть конкретні підсумки погодження, ми вас поінформуємо", - заявив Пєсков.

При цьому він зазначив, що можливі переговори Путіна, Макрона і Меркель готуються не як захід формату "нормандської четвірки", тому в переговорах не буде брати участь президент України Володимир Зеленський.

Пєсков також додав, що на переговорах, серед іншого, обговорять загострення на Донбасі, однак ця тема не буде єдиною.

"Безумовно, зараз у подібному форматі обговорення без того, щоб порушити ситуацію на Донбасі, неможливо. Звичайно, ця тема так чи інакше фігуруватиме на порядку денному. Але це не єдина тема", - уточнив він.

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Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу бойовиків в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

Крім того, президент Володимир Зеленський звернувся по допомогу до "нормандської четвірки" і анонсував переговори з лідерами нормандського формату.