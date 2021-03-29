Впровадження COVID-паспортів почнеться відразу після фінального рішення ЄС, - МОЗ

Нині функціонал міністерства охорони здоров'я в Україні потенційно дозволяє видавати "цифрові зелені сертифікати" (Digital Green Certificate) за прийнятими в Україні стандартами. Впровадження в Україні почнеться відразу після фінального рішення в Євросоюзі щодо запуску такого документа.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі функціонал органів охорони здоров'я в Україні потенційно дозволяє видавати необідні документи, але поки що по прийнятому в Україні стандарту. Міністерство охорони здоров'я України зробило крок на випередження, тому дивимось, яке буде фінальне рішення, і одразу почнемо впровадження в Україні", - зазначив Кучер.

Він повідомив, що МОЗ уважно стежить за новинами з Євросоюзу, де днями Єврокомісія презентувала проєкт "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate). Сертифікати повинні стати стандартизованим документом, що містить докази вакцинації від коронавірусу, або негативного тесту (ПЛР або швидкого антиген-тесту), або ж доказ, що людина перехворіла COVID-19.

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Громадяни третіх країн зможуть подати запит на отримання сертифіката ЄС про вакцинацію для в'їзду на територію блоку, але для цього будуть певні умови. Про це заявив прессекретар ЄК на брифінгу в Брюсселі, пише "Європейська правда"

"Як ви знаєте, на цей час необов’язкові подорожі до ЄС з третіх країн заборонені, окрім невеликої кількості країн. Громадяни ЄС, які мають легальні підстави подорожувати, зможуть отримати зелений цифровий сертифікат. Не громадяни ЄС зможуть подати запит на сертифікат, надавши всю необхідну інформацію, в тому числі належні докази вакцинації, яку він чи вона пройшли", - сказав речник.

Після цього, за його словами, країни-члени повинні оцінити, чи була надана необхідна інформація, і вирішити, чи видавати цифровий зелений сертифікат.

Він пояснив, що є також друга опція, коли Єврокомісія ухвалить рішення про те, що сертифікати про вакцинацію третьої країни відповідають вимогам ЄС. І таким чином, ці сертифікати визнаватимуться на рівні із документом ЄС.

"Але це не те, що ми розглядаємо прямо зараз, це питання на найближчу перспективу", - додав він.

Нагадаємо, єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.



