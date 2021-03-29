"Сподіваюся, РНБО розгляне питання діяльності філії "Россотрудничества" на території України найближчим часом", - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається, що Рада національної безпеки і оборони найближчим часом розгляне питання діяльності філії держагенції "Россотрудничество" на території України.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ткаченка, держагенції "Россотрудничество" та її так званий російський центр науки та культури під маскою культурного та наукового співробітництва займаються розповсюдженням російських наративів та пропаганди по усьому світу.

"Нагадаю, ще у 2016-му році держагенція "Россотрудничество" визнана Європейським парламентом як пропагандистська. Так от. 9 березня на ФБ-сторінці цього "Россотрудничества" з’явився анонс заходу під невинною назвою "Міжнародний творчий конкурс сучасних поетів "День Шевченка". В анонсі нашого Тараса Шевченка називають "російсько-українським поетом".

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З цього приводу ось що хочеться сказати. Коли РФ не подобається, що Київ старший за Москву, вона в російськомовній Вікіпедії ставить вік нашої столиці V-X сторіччя. Коли РФ соромно визнавати, що без Корольова космічна гонка між СРСР та США завершилася б розгромом радянської космічної програми, вони українця Корольова називають ледве не росіянином. Коли суто російські щі соромно презентувати іноземцям, вони привласнюють собі походження нашого борщу. Тому заяви "Россотрудничества" про "російсько-українського поета Шевченка" – не більше ніж дрібна інформаційна провокація. До того ж, це черговий приклад спроби привласнення заслуг українців та інших національностей. Класичні імперські звички кремлівців. Сподіваюсь, РНБО розгляне питання діяльності філії "Россотрудничества" на території України найближчим часом", - резюмував Ткаченко.

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