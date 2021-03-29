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Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК

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Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК
На одномандатному окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до Ради лідирують Василь Вірастюк (СН), Руслан Кошулинський ("Свобода") та Олександр Шевченко ("За майбутнє").

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦВК.

Так, станом на 15:30 опрацьовано 41,02% бюлетенів.

Василя Вірастюка ("Слуга народу") підтримали 34,44% виборців, кандидата від партії ВО "Свобода" Руслана Кошулинського - 28,36%.

Представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримує 26,92% голосів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аксьонов переміг на довиборах у Раду в Донецькій області, - дані ЦВК

Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7159
  • Дмитрий И 532c9b60
    Не обижайте обизьян, они умнее зебилов
  • IN UA 7395a7cc
    Выходит два года квартального цирка ничему не научил 73 процентный народ.
    Тупо голосуют за клоунов, полагая, что если лицо новое и из оно области цирковой деятельности, то оно воровать не будет.
    Это значит, что 73-процентные будут ходить по граблям до тех пор, пока не поймут что они зебилы и на это может уйти не пару лет, как многим казалось, а возможно десятилетие. Ну очень тяжко у народа с интеллектом.
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