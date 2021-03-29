Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК

На одномандатному окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до Ради лідирують Василь Вірастюк (СН), Руслан Кошулинський ("Свобода") та Олександр Шевченко ("За майбутнє").

Автор: Наталя Джума