"Автомайдан" закликав підтримати петицію про звільнення Татарова: Допоможемо Зеленському навести порядок, якщо він сам не хоче це зробити

"Автомайдан" закликав громадян України підписувати петицію до Президента України Володимира Зеленського про негайне звільнення заступника голови ОП Олега Татарова.

Відповідна заява розміщена на сторінці "Автомайдану" в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Підписуйте петицію про звільнення заступника голови Офісу Президента - Олега Татарова! Думаємо, аргументів не потрібно, щоб долучитися і допомогти очистити владу від таких людей! Посилання тут. Допоможемо президенту Зеленському навести порядок, якщо він сам не може або не хоче цього зробити!" - йдеться в повідомленні.

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18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.