Навальний отримав шість доган за два тижні в колонії: Рано встав, прийшов до адвоката в футболці і відмовився дивитися відеолекцію
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Олексія Навального в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Мабуть, пісня "Bad Guy" - саундтрек мого тюремного терміну. Принаймні її явно слухав кремлівський чиновник, складаючи для мене план покарань. Слухав і примовляв: you're the baaaaad guy. У російських в'язницях є два основні стягнення: догана і запроторення в ШІЗО. Отримуєш дві догани і можеш поїхати в ШІЗО, а штука це неприємна, умови там близькі до катівних", - розповів він.
"У моєму портфоліо поганого хлопця вже є:
- Визнаний схильним до втечі в "Кремлівському централі"
- 4 догани за 2 тижні в СІЗО "Кольчугино"
- 6 доган за 2 тижні в ІК-2 "Покров".
Є на розгляді штук 20 рапортів, зокрема такі, як:
- Встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди "підйом"
- Відмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: "Ходімо краще кави поп'ємо"
- Відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською
- На зустрічі з адвокатами був у футболці (не жартую)
Чекаю догани з формулюванням "широко посміхався, хоча за розпорядком дня був час страждати", - деталізував російський опозиціонер.
"Догани мені виносить дисциплінарна комісія з 7 осіб. І коли вони вичитують мене, сидячи під портретом Путіна, я згадую, як в школі мене вичитували на педраді. Дуже схоже.
- Не сперечайся, Навальний, з учителем історії, він краще все знає. Ті, хто багато сперечається, йдуть по похилій і рано чи пізно опиняються у в'язниці.
Що характерно, вони мали рацію!"- резюмував Навальний.