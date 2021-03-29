Затриманого в окупованому Криму українського журналіста Єсипенка 48 годин катували електричним струмом, - ЗМІ

Дружина арештованого в Криму українського журналіста Владислава Єсипенка просить президента Володимира Зеленського допомогти в його звільненні. Вона закликала внести медійника до списку громадян, яких можуть повернути в Україну в процесі взаємного звільнення утримуваних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

"Пане президенте, прошу негайно втрутитися в цю кричущу ситуацію, де порушені права українського журналіста, вашого земляка, уродженця Кривого Рогу Владислава Єсипенка. Вважаю його справу політично мотивованою і незаконною... Не дайте чоловікові, батькові, братові згинути в катівнях Кремля!" - закликала Катерина Єсипенко.

Видання зазначає, що позаштатного кореспондента проєкту "Крим.Реалії" видання "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка ФСБ Росії затримала в окупованому Криму 10 березня, звинувативши у виготовленні вибухівки та співробітництві з українськими спецслужбами. З моменту затримання до нього так і не допустили адвокатів.

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Визнання провини з журналіста в Сімферопольському СІЗО вибивали за допомогою тортур. 48 годин його катували електричним струмом. В результаті, через два тижні перебування в Сімферопольському СІЗО в інтерв'ю пропагандистському телеканалу Владислав Єсипенко визнав свою провину.

"Він сказав, що його катували струмом, намагаючись отримати свідчення, співробітники ФСБ. Надягали йому на голову якийсь предмет, підключали до нього дроти й давали струм, поступово збільшуючи напругу, коли він більш-менш звикав до болю. Після цього його вже не катували. Тобто перші два дні чинили фізичний тиск, потім від нього відстали, але продовжують чинити психологічний тиск", - розповів головний редактор видання "Ґрати" Антон Наумлюк.

Підставою того, що до Владислава Єсипенка не пускали незалежних адвокатів, стала нібито відмова самого журналіста. Але адвокат Олексій Ладін впевнений, що цьому насправді протидіяла Федеральна служба безпеки Росії. При цьому окупаційний суд стверджує, що Єсипенко відмовився від правозахисника Еміля Курбедінова.

"Суддя озвучив одну заяву, відповідно до якої Владислав Єсипенко відмовився від Еміля Курбедінова. Однак прізвища захисників, які були присутні під час судового засідання (яке відбувалося 23 березня. - Ред.) у цій заяві не фігурували. Відразу хочу сказати: є підстави вважати, що і від Еміля Курбедінова, і від інших захисників, якщо такі є, Владислав, думаю, відмовився під тиском - фізичним і психологічним", - зазначає Олексій Ладін.

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.