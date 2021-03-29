Денісова засудила вирок окупантів пенсіонерці Довгополій і закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила вирок підконтрольного російській окупаційній владі так званого "Севастопольського міського суду" громадянці України Галині Довгополій за сфабрикованою кримінальною справою за нібито збір даних для розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Денісової в соціальній мережі "фейсбук".

Зокрема Денісова підкреслила, що проведення судових слухань щодо громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими "судами" не вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Галини Довгополої.

"Засуджую незаконні дії і продовження політичних репресій окупаційною владою щодо українців на території тимчасово окупованого Криму. Закликаю міжнародне співтовариство застосувати всі можливі інструменти для посилення тиску на Російську Федерацію, щоб якомога швидше звільнити всіх незаконно утримуваних нею громадян України і припинити терор щодо них", - резюмувала Денісова.

Як повідомлялося раніше, підконтрольний російській окупаційній владі так званий "Севастопольський міський суд" виніс незаконний вирок громадянці України Галині Довгополій за сфабрикованою кримінальною справою за нібито збір даних для України щодо окремого авіаційного полку Чорноморського флоту Російської Федерації.

Її засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму і 1 року адміннагляду після закінчення терміну ув'язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пенсіонерку з окупованого Севастополя Довгополу засуджено до 12 років за "держзраду" на користь України, - РосЗМІ