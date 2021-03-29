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Ситуація з коронавірусом в Україні буде загострюватися мінімум до 15 квітня, - Степанов

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Ситуація з коронавірусом в Україні буде загострюватися мінімум до 15 квітня, - Степанов
Загострення ситуації з коронавірусом в Україні буде щонайменше до 15 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, якщо 50-70% країни перебуватиме в "червоній" зоні карантину, то уряд буде розглядати питання загальнонаціонального жорсткого карантину.

"Дійсно, у нас напружена ситуація. Ми прогнозуємо зростання кількості хворих ще протягом двох тижнів, як мінімум. До 15 квітня ми точно розуміємо, що у нас буде загострення ситуації", - підкреслив Степанов.

Міністр додав, що якщо умови адаптивного карантину виконуються, то це дозволяє стабілізувати ситуацію в регіоні.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Бумеранг Жри Те
    Це вже не надія, це вже впевненність! Так ЗЕбіли?

    Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4812
  • Fly Flyiovich
    Вопрос не в цене куртки а почему это тело ее купило. И на этот вопрос Вам ответит любой психолог, потому что это тело без этой куртки не чувствует себя человеком и равноправным членом этого общество. Подобным страдают и негры в бедных африканских странах, когда одевают яркую одежду и кучу погремушек как обезьяны... Был Степанов министром в Зимбабве, то ходил бы в ярко желтом пиджаке и с кучей золотых украшений. Вся проблема в том что 73% так и не понимают каких моральных уродов они привели к власти!
  • Крэйда Гібсон
    просто пацаны засмеют за курточку из прошлого сезона
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