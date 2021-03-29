НАБУ оголосило в розшук ексголову правління "ПриватБанку" Дубілета

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук ексголову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета, якого підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн банку перед його націоналізацією наприкінці 2016 року.

Таку постанову виніс детектив НАБУ, повідомив у коментарі Укрінформу в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, передає Цензор.НЕТ.

"Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук", - сказав він.

15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.

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За версією слідства, ексголова правління ПриватБанку в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року спрямував до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів ПриватБанку, які зберігалися на кореспондентському рахунку у цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадовці ПриватБанку підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, аби потім приховати цей злочин.

Також наприкінці лютого цього ексголові правління ПриватБанку Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

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ВАКС обрав Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн, а колишній посадовиці ПриватБанку - у вигляді застави в розмірі 2,744 млн грн.

Водночас слідству не вдалося з’ясувати місце перебування ексголови правління ПриватБанку Дубілета.

ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів ПриватБанку, який пов'язують з попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався у 212,795 млрд грн.

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