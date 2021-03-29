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Довибори в Раду на Прикарпатті: чотири дільничні комісії перерахують голоси, - ОПОРА

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Довибори в Раду на Прикарпатті: чотири дільничні комісії перерахують голоси, - ОПОРА
Чотири дільничні виборчі комісії в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) повинні здійснити повторний перерахунок голосів виборців.

Про це розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У 87-му окрузі 73 зі 117 виборчих дільниць поки не здали виборчу документацію, протоколи, відповідно дані, які публікуються на сайті ЦВК або в публічній площині, не є точними і кінцевими. Крім того, що 73 ділянки поки не здали документи, 4 відправлені на повторне перерахування голосів, що пов'язано з порушенням процедури або опечатування виборчої документації, або скарг з боку суб'єктів виборчого процесу", - зазначила вона.

Також читайте: Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ганьба!!! На Станіславщині 61% лохтората !!!))))
  • Andriy Kalnyshevsky
    цікаво скільки б там набрав задохлений Моторола якби дожив і вступив в Слугу Народа)
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    З чого можливо зробити висновок , стан українського суспільства гірше ніж здається !!!)))
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