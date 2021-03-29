Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях покращується: Прикарпаття найближчими днями вийде з "червоної" зони, - Степанов

Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з "червоної зони" карантину. Ситуація в регіоні поліпшується, і він може перейти в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми бачимо поліпшення ситуації у тих регіонах, які першими зайшли у "червоний рівень" - Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведена на помаранчевий або жовтий рівень епіднебезпеки", - зазначив Степанов.