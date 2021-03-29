Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад

Контейнеровоз Ever Given, який 29 березня вдалося зняти з мілини, через сильний вітер частково розвернувся назад і знову перегородив судновий хід Суецького каналу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела і свідків.

Зазначається, що судно не сіло на мілину. Трохи пізніше його знову поставили в судновий хід, контейнеровоз почав рух за допомогою буксирів.

Нагадаємо, контейнеровоз Ever Given під прапором Панами сів на мілину на півдні Суецького каналу 23 березня, перекривши рух.

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Повідомлялося, що на борту судна міститься понад 20 тис. великовагових контейнерів, які переправляли з Китаю в нідерландський порт Роттердам. Це одне з найбільших суден у своєму класі: його довжина сягає 400 м, ширина - 59 м.

Зауважимо, що контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, називається Ever Given ("Евер Гівен"). Назва судноплавної компанії, якій він належить - Evergreen Marine (або скорочено Evergreen), що і зазначено великими літерами на борту судна. Напис "Евер Гівен" на контейнеровозі теж є, але дрібніше. У компанії є й інші судна зі схожими назвами: "Евер Грит", "Евер Грейд", "Евер Гудз", "Евер Голден", "Евер Глорі" і так далі. На всіх цих контейнеровозах є великий білий напис "Evergreen".