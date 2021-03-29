Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела і свідків.
Зазначається, що судно не сіло на мілину. Трохи пізніше його знову поставили в судновий хід, контейнеровоз почав рух за допомогою буксирів.
Нагадаємо, контейнеровоз Ever Given під прапором Панами сів на мілину на півдні Суецького каналу 23 березня, перекривши рух.
Повідомлялося, що на борту судна міститься понад 20 тис. великовагових контейнерів, які переправляли з Китаю в нідерландський порт Роттердам. Це одне з найбільших суден у своєму класі: його довжина сягає 400 м, ширина - 59 м.
Зауважимо, що контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, називається Ever Given ("Евер Гівен"). Назва судноплавної компанії, якій він належить - Evergreen Marine (або скорочено Evergreen), що і зазначено великими літерами на борту судна. Напис "Евер Гівен" на контейнеровозі теж є, але дрібніше. У компанії є й інші судна зі схожими назвами: "Евер Грит", "Евер Грейд", "Евер Гудз", "Евер Голден", "Евер Глорі" і так далі. На всіх цих контейнеровозах є великий білий напис "Evergreen".