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Ситуація критична. Якщо вона не зміниться - доведеться закривати початкову школу, дитсадки і обмежувати роботу транспорту в Києві, - Поворозник

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Ситуація критична. Якщо вона не зміниться - доведеться закривати початкову школу, дитсадки і обмежувати роботу транспорту в Києві, - Поворозник
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник заявляє, що в разі, якщо ситуація з COVID-19 в Києві не покращиться, то доведеться закривати початкову школу, дитячі садки і приймати рішення про обмеження роботи громадського транспорту.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація поки, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку городян", - зазначив Поворозник.

Так, за його словами, за останні два тижні в столиці додали понад 1 тисячу ліжко-місць у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом, проте їх заповненість на сьогодні "доволі серйозна".

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"Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли в школу ... Але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі сади і приймати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому", - заявив Поворозник.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Sergii Naushenko 8cc1d19a
    Ще трохи потепліє, почнуться пікніки-шашлики, потім Великдень, травневі - і ми вийдемо на абсолютно нові цифри , досі не бачені.
    Вчора зайшов у парк в своєму районі (Київ): мініфутбольне поле зайняте, баскетбольний майданчик -зайнятий, тренажери - зайняті, на лавочках компанії з піцца-пиво-кокакола. По доріжках вештаються молоді сім'ї, бігають діти. Зрозуміло, всі без масок.
    А вчора вранці дивився фільм Жанни Бадоєвої про Андорру з циклу "Інше життя", знятий взимку 2020/2021:
    місцеві на вулицях в масках, діти в садочку)школі - в масках, лижники на лижній гірці - в масках, відпочиваючі в термальному басейні в масках (реально, в купальниках і масках!)
    А тепер питання: яка країна, Україна чи Андорра переможе пандемію швидше ???
  • Ан Мур
    а де майстри по боротьбі з короновірусом? Коли наступна пресуха? Що заявлять?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    мудрий нарід в прошедшие выходные наглядно показал, что ковида не боится - все парки были забиты шашлычниками и просто любителями пиваса.... и НИ ОДНОГО патруля с предупреждениями о дистанции и масках. теперь милости просим в суперсовременные больницы Киева( если есть прописка и повезет с местом с кислородом). вы сделали это сами...
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