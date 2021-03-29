Ситуація критична. Якщо вона не зміниться - доведеться закривати початкову школу, дитсадки і обмежувати роботу транспорту в Києві, - Поворозник

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник заявляє, що в разі, якщо ситуація з COVID-19 в Києві не покращиться, то доведеться закривати початкову школу, дитячі садки і приймати рішення про обмеження роботи громадського транспорту.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація поки, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку городян", - зазначив Поворозник.

Так, за його словами, за останні два тижні в столиці додали понад 1 тисячу ліжко-місць у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом, проте їх заповненість на сьогодні "доволі серйозна".

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"Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли в школу ... Але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі сади і приймати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому", - заявив Поворозник.