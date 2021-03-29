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Громадяни України не хочуть іти на монетизацію своїх пільг, - Мінсоцполітики

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Громадяни України не хочуть іти на монетизацію своїх пільг, - Мінсоцполітики
В Україні не всі пільговики сприймають ідею про монетизацію допомоги від держави.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила "РБК-Україна" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

Мова про пільговиків зайшла під час обговорення ситуації з одержувачами субсидій.

"Гірш історія з пільговиками, вони не хочуть іти на монетизовану форму надання пільг. Їм простіше, коли ми самі перераховуємо постачальникам частину оплати, вони не хочуть відкривати картки, але їх ми теж будемо мотивувати", - сказала Лазебна.

За її даними, виплати в готівковій формі отримують в Україні понад 95% одержувачів житлових субсидій та 36% пільговиків.

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"Такий механізм спрямовано на стимулювання громадян до раціонального споживання житлово-комунальних послуг. Всі зекономлені кошти одержувачі виплат можуть використовувати на свій розсуд", - пояснила міністр соцполітики.

В Україні діють дві моделі надання пільг населенню - готівкою (через уповноважені банки та поштові відділення) і безготівкова (через державний "Ощадбанк"). Виплати покривають від 25% до 100% вартості житлово-комунальних послуг. Монетизацію пільг і субсидій в Україні ввели в грудні 2018 року.

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Топ коментарі

  • LVA smart
    Монетизация создает неудобста льготникам.
    а чинговники воровали и будут воровать, даже с монетизации - они найдут способ !
  • Gal
    Мало того, пільги оплачуються субвенціями з бюджету, а користуються ними лише незначна частина пільговиків. Скажімо, проїзд в громадському транспорті - з 10 пенсіонерів користуються максимум 3-4, а от кошти йдуть на всі 10. Тому чиновникам і невигідно їх монетизувати, бо ж то такий золотий струмочок! Проблема не в пільговиках. проблема в чиновниках!
  • LVA smart
    Я сужу по себе - МНЕ НЕ ВЫГОДНА монетизация ! Она мне добавляет головной боли и неудобств !
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