За борги банків-банкрутів заплатять їхні колишні акціонери, - Федорів

Збитки збанкрутілих банків перестануть бути проблемою тільки держави і вкладників; основна фінансова відповідальність за банкрутства буде покладена на колишніх акціонерів і топкерівників таких банків.

Це станеться в разі реструктуризації боргів Фонду гарантування вкладів. Про це заявив керівник практики реструктуризації KPMG в Україні Юрій Федорів у коментарі виданню "НВ".

Як сказано в публікації, борги Фонду виникли в рік банкопаду, коли з ринку було виведено 95 із 175 збанкрутілих банків і їхнім вкладникам було виплачено за державні кошти майже 90 млрд грн через Фонд гарантування. 80 млрд грн надала Фонду держава у вигляді позик під 10-12% річних, ще 10 млрд грн Фонд виплатив із коштів, накопичених за рахунок вкладів банків. За цими кредитами Фонд досі винен держбюджету понад 111 млрд грн - майже 47 млрд грн основного боргу та ще 64 млрд грн відсотків.

Погашення цього боргу здійснюється за рахунок коштів Фонду, тобто з внесків банків, що працюють, у ФГВФО, і реструктуризація цього боргу була однією з умов відновлення співпраці України з МВФ. Торік Рада з фінансової стабільності (до якої входять Голова та перший заступник голови НБУ, міністр фінансів, голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Директор-розпорядник ФГВФО, заступник міністра фінансів) затвердила концепцію і План Реструктуризації боргів ФГВФО. Нею передбачено, що нараховані відсотки будуть погашатися за рахунок коштів, що стягуються з колишніх власників та пов'язаних осіб, чиї дії призвели до неплатоспроможності банків, і надходжень від ліквідаційних процедур, зокрема, продажу активів. Забезпечити ефективність цієї роботи, зокрема, має і нещодавно створена Міжвідомча робоча група з питань повернення активів збанкрутілих банків на чолі з прем'єр-міністром країни.

Таким чином, буде зменшено фінансове навантаження на банки, що працюють, які платять внески до ФГВФО, а держава зможе повернути свої кошти.

"Запропонована схема реструктуризації є найкращим компромісом між ФГВФО і Міністерством фінансів і відповідає найкращим міжнародним практикам реструктуризації заборгованості. Вона передбачає "прощення" боргу, але водночас покладає чи не основну фінансову відповідальність на колишніх акціонерів і топкерівників банків, чия діяльність призвела до неплатоспроможності очолюваних ними установ. Для нас, як для радників та учасників процесу розробки плану реструктуризації, було принципово важливо розробити такий план, який би передбачав справедливий підхід: відповідальність за минулу кризу насамперед несуть посадові особи неплатоспроможних банків, а не банки-учасники Фонду, які працюють", - сказав Юрій Федорів.

За словами експертів, питання реструктуризації боргів Фонду має бути ухвалено на законодавчому рівні, що дозволить перейти до підвищення гарантованої суми відшкодування за вкладами (зараз становить 200 000 грн). Усі ці три пункти логічно ухвалювати єдиним пакетом, адже тільки тоді їхня реалізація матиме позитивний кумулятивний ефект, крім того, відповідне "пакетне голосування" погоджено Міжнародним валютним Фондом та Радою з фінансової стабільності.