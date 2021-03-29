МОЗ очікує першу поставку вакцин від COVAX до 15 квітня, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) очікує першу поставку вакцин від COVAX до 15 квітня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це перша поставка в рамках COVAX, якщо бути точним, то 360 тис. доз AstraZeneca і 117 тис. доз Pfizer ми очікуємо до 15 квітня. Це та інформація, яку маємо від COVAX. ...Загалом у терміни до 1 червня ми повинні отримати 1,7 млн доз вакцин в рамках COVAX", - сказав Степанов.

Він нагадав, що в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини від COVID-19.

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Як повідомлялося, МОЗ планує розпочати щеплення другою дозою вакцини AstraZeneca у травні.

Станом на 28 березня від COVID-19 вакциновано 198 464 особи, за добу 28 березня було щеплено 1 585 осіб.

23 лютого в Україну прибула партія із 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoviShield, розробленої Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

Крім того, 25 березня до України доставили першу партію - 215 тис. доз - вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

Також в Україні зареєстрована вакцина американської компанії Pfizer.