Паспорт вакцинації введуть, коли в Україні буде більше вакцинованих, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли українці отримають паспорти вакцинації, а також, що буде враховано в документі про щеплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на " Україна 24".

"По суті справи, коли ми говоримо про свідоцтво того, що людина вакцинована, потрібно, щоб чітко вказувалося, коли вакцинована і який термін дії вакцини. Ми передбачаємо все це, щоб було максимально зручно, щоб людина могла його мати в електронному вигляді. А якщо немає можливості в електронному вигляді, це має бути якесь свідоцтво, наприклад, з QR-кодом", - пояснив глава МОЗ.

За його словами, коли в Україні буде більше вакцинованих, документ тут же почнуть вводити в обіг.

"Ми збираємося це зробити, вже багато зроблено, залишилися чисто технічні питання, які ми разом з Мінцифри досить швидко зробимо, і люди почнуть їх отримувати. Зрозуміло, що сам механізм введення буде тоді, коли у нас буде вакциновано більше людей", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні необхідно розробити систему "паспортів вакцинації" і збільшувати колективний імунітет від COVID-19

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