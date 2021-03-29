Долю справи про підкуп керівництва НАБУ і САП вирішуватиме не ВАКС, а Київський апеляційний суд
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Зазначається, що відповідне рішення прийняла ухвалила суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду 26 березня 2021 р.
У НАБУ вважають зазначене рішення Верховного суду таким, що "фактично легітимізує порушення КПК України, де чітко обумовлена виняткова підслідність і підсудність у кримінальних провадженнях НАБУ і САП".
Крім того, в Бюро не виключають ризик того, що такий "підхід Верховного суду в майбутньому може завадити справедливого правосуддя щодо підозрюваних".
Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).
Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.
У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевського про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.