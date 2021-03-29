Венеціанська комісія розгляне законопроєкт про обрання членів Вищої ради правосуддя

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) розгляне законопроєкт про обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Від голови Верховної Ради надійшов запит про надання термінового висновку щодо проєкту змін щодо процедури обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП", - йдеться в повідомленні Венеціанської комісії.

Нагадуємо, 15 лютого 2021 року в Верховній Раді зареєстрували три президентські законопроєкти про деякі питання діяльності Верховного суду і Вищої ради правосуддя, і зокрема проєкт закону про внесення змін до деяких законів України про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП (№5068).

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