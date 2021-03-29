Депутати і прокурори перетворюють законопроєкт про заочне засудження на інструмент покарання "незручних людей", - Устінова

Законопроєкт №2164, задуманий для притягнення до відповідальності злочинців, які втекли з України, влада перетворює на черговий інструмент для посадок активістів, волонтерів і просто "незручних людей".

Про це в Facebook заявила нардеп "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте законопроект #2164, який голосували в першому читанні на річницю Революціі Гідності й мали дати можливість заочно засудити беркут та інших злочинців, які зараз переховуються в Росіі та на окупованих територіях?

Так от, Венедекітова і слуги вирішили використати цей законопроєкт, щоб правочками протягти можливість будь-кого, а не лише тих, хто переховуються в Росіі засудити у нас, в Україні", - повідомила вона.

Устінова нагадала, що раніше це було неможливо, оскільки як підозрюваного треба було оголосити в міжнародний розшук, що робив Інтерпол. Депутати і прокуратура тепер пропонують прибрати необхідність звертатися в Інтерпол і дозволити прокурору своїм рішенням (внесенням відомостей в ЄРДР) констатувати, що людина вже в міжнародному розшуку.

"Наведу приклад: Уявімо, що Софія Федина чи Маруся Звіробій , у яких є підозра щодо "погроз вбивства Президенту" поїхали відпочивати в Турцію - їх статтю можуть перекваліфікувати на підготовку вбивства, двічі надішлють їм повістку (мабуть батькам за місцем прописки), потім оголошують в міжнародний розшук і можуть з легкістю заочно засудити за дозволу суду. У такому випадку повернуться вони вже в тюрму", - пояснила нардеп і порадила, якщо закон ухвалять, "всім неугодним дуже обережно виїжджати за територію України, бо можете повернутися вже з судимістю.

"Депутати розповідають, що все вирішуватиме суд, але після останніх політичних засуджень активістів та волонтерів про це просто смішно слухати. Ми писали цей закон, щоб засуджувати злочинців, які переховуються в Росії та на окупованих територіях, бо робота Інтерполу там і так заблокована. Тепер це все перетворюють на черговий інструмент для посадок активістів, волонтерів та просто "незручних людей", - переконана Устінова.

Нагадаємо, 17 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування. Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу і визначити, що підставами для оголошення в розшук підозрюваного є: "коли місце перебування підозрюваного не відоме, і коли підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик, і існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав і/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України".