Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо соратника Коломойського нардепа Палиці, - ЦПК
Про це в Facebook повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Нардеп Ігор Палиця почав відхрещуватись від зв'язків з Ігорем Коломойським після того, як олігарх потрапив під американські санкції. Звісно, це неправда і ми в Центрі протидії корупції у заяві про ймовірне вчинення злочину Палицею описали всі його зв'язки з олігархом і незаконні, на наш погляд, дії. Зокрема, ми з'ясували, що рівень задекларованих витрат Палиці перевищує рівень його задекларованих доходів, а операції з купівлі-продажу нерухомості в Україні та за кордоном мають ознаки відмивання (легалізації) коштів", - йдеться в повідомленні.
У ЦПК додали, що Офіс Генпрокурора відкрив відповідне кримінальне провадження щодо Палиці, а розслідування веде ДБР.
За даними ЦПК, провадження було відкрито ще в січні 2021 року.
Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Ентоні Блінкен наклав санкції на "олігарха і колишнього українського чиновника" Ігоря Коломойського, а також його дружину, дочку і сина. Блінкен пояснив, що має на увазі діяльність Коломойського в 2014-2015 роках на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За словами держсекретаря, олігарх використовував в ті часи свою владу і політичний вплив "для особистої вигоди". Обмеження при цьому лише одне - заборона на в'їзд в США.