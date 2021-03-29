Сюмар про довибори на Прикарпатті: Точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили, які не змогли об'єднатися до кінця

Партії націонал-патріотичного табору мають об’єднувати свої зусилля, щоб протистояти адмінресурсу, який об’єднується з олігархами.

Про це за підсумками довиборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Точно переміг адмінресурс і точно, на жаль, програли патріотичні сили. Тому що не змогли об’єднатися до кінця.

Як ви знаєте, ми зняли свого кандидата Марусю Звіробій на підтримку іншого кандидата свободівця Руслана Кошулинського. Зробили ми це із закликом до об’єднання до всіх демократичних сил для того, щоб показати, що українська ідея, українські патріоти спроможні об’єднуватися у протистоянні з оцим адміністративним ресурсом", – нагадала Сюмар.

"Однак, на превеликий жаль, у 87 окрузі окрім "Європейської Солідарності" Руслана Кошулинського більше ніхто не підтримав. Інші політичні сили підтримували якихось маргінальних кандидатів", – зауважила Вікторія Сюмар.

Сюмар наголосила, що адмінресурс в окрузі на Прикарпатті був представлений двома кандидатами. "Перша іпостась адмінресурсу – це Олександр Шевченко, кандидат від "За майбутнє", який має прямий стосунок до гірсько-лижного курорту "Буковель". Але ключове – він отримує найбільші підряди в Україні на ремонт доріг. І фактично використовував ці бюджетні гроші для просування власної кандидатури на виборах. Він є депутатом обласної ради і далі продовжує отримувати від облради дуже серйозні кошти на проведення робіт своєї фірми", – констатує Сюмар.

Читайте також: Влада перешкоджала кандидатці від "ЄС" Кузьменко, але не завадила організатору проросійського псевдореферендума, - Ірина Геращенко

"В останній момент "Слуги народу" висунули Василя Вірастюка. Його фактично за ручку водив діючий мер Надвірної, який раніше був депутатом від "Слуги народу" у Верховній Раді , Зіновій Андрійович. І скрізь був використаний оцей локальний адміністративний ресурс. Але наостанок був апогей, коли Вірастюка фактично підтримав президент Зеленський, який чомусь вирішив з українським бодібілдером обговорити процес вакцинації на Франківщині", – нагадала Сюмар.

"Однозначно це була спроба прямого втручання президента України у виборчий процес. Про це вже висловилися громадські організації такі, як ОПОРА", – зауважила народна депутатка.

"Але ключовий урок із виборів на 87 окрузі – якомога більше націонал-патріотичних сил повинні об’єднуватися для того, щоб долати такий адмінресурс, корупціонерів та олігархат", – резюмує Вікторія Сюмар.