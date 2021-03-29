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На Луганщині виготовлятимуть препарат від коронавірусу, - ЛОДА

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На Луганщині виготовлятимуть препарат від коронавірусу, - ЛОДА
В Україні зареєстровано препарат від COVID-19. Перший український генерик японського противірусного лікарського засобу виготовляє фармацевтична компанія з Рубіжного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.

"Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало перший український генерик японського противірусного лікарського засобу "Авіган" - "Фавіпіравір-Мікрохім", - сказано в повідомленні.

Цей препарат успішно пройшов контрольні дослідження в лабораторії на базі Державного експертного центру при Міністерстві охорони здоров'я, а також клінічні дослідження біоеквівалентності. Він відповідає всім стандартам і протоколам МОЗ.

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"Завдяки злагодженій роботі фахівців і виробничому потенціалу компанії "Мікрохім", українці отримають доступний препарат, який впливає на патогенез коронавірусу", - повідомили в Луганській облдержадміністрації.

Препарат також усуває клінічні прояви коронавірусної хвороби, додали в Луганській ОДА.

На Луганщині виготовлятимуть препарат від коронавірусу, - ЛОДА 01

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Почём будет продаваться в "Эпицентре"?
  • olele
    "к попілу - всєгда готови"

    На Луганщине будут производить препарат от коронавируса, - ЛОГА - Цензор.НЕТ 8498
  • Неактивіст
    Ученье свет, а неученых тьма.
    Дженерик (генерик, женерик, генеричний препарат; англ. Generic) - це непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту. Може відрізнятися від оригінального препарату, за складом допоміжних речовин, і не тільки.

    Необхідна вимога для продажу дженериків - доведена фармацевтична, біологічна і терапевтична еквівалентність вихідного препарату.
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