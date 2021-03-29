Президент Литви Науседа: Путін - убивця

Глава Литви Гітанас Науседа згоден із президентом США Джозефом Байденом, що Путіна можна назвати вбивцею.

Таким чином він відповів на запитання журналіста про те, чи згоден із Байденом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на балтійський портал Delfi.

"На жаль, так", - сказав Науседа у відповідь на запитання журналіста.

Він додав, Росія демонстративно не зважає на територіальну цілісність сусідніх країн, зокрема, України.

"Я бачу безліч ознак, які демонструють явну байдужість, назвемо це так, стосовно цінностей цивілізованого світу, ігнорування права націй на самовизначення, ігнорування територіальної цілісності сусідів, що Кремль останнім часом робить досить демонстративно", - сказав Науседа.

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Іншим важливим аспектом, за його словами, є те, що ситуація всередині Росії, де режим, як сказав президент, "явно здригається від міцніючої опозиції" і намагається її придушити, "найгрубішим чином" переслідує лідерів опозиції, таких, як Олексій Навальний.

"І далі говорити, втягнувши голову в плечі, що, знаєте, ми шукаємо, як включитися у відносини з Росією, що я іноді чую від своїх колег в Європейському союзі - це потрібно й емоційно, і територіально бути дуже далекими від того, що називається Росією, щоб говорити таке", - зазначив Науседа.

Він стверджував, що Литва точно не буде тією країною, яка "буде байдуже сидіти на задній лавці", бачачи грубі порушення прав людини по сусідству.