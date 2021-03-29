Мінінфраструктури розглядає можливість запуску річкових туристичних маршрутів Київ-Канів і Київ-Чорнобиль

Старт реформи річкових перевезень і відновлення внутрішніх водних шляхів є одним із пріоритетних завдань Міністерства інфраструктури на цей рік.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час онлайн-наради щодо розвитку річкового туризму в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Старт реформи внутрішніх водних шляхів залишається одним із основних пріоритетів роботи Мінінфраструктури на цей рік. Відновлення ВВШ – це не лише про збільшення вантажопотоку на річці, а й про розвиток пасажирських річкових перевезень. Ми маємо чудові туристичні маршрути, наприклад, Канів і Чорнобиль, де такий вид сполучення користуватиметься попитом і буде найбільш оптимальним. І ми маємо це розвивати", - зазначив Криклій.

За його словами, відомство продовжує роботу над розробкою та прийняттям близько 50-ти підзаконних актів, необхідних для належного функціонування внутрішніх водних шляхів після набрання чинності закону "Про внутрішній водний транспорт". Разом із тим, наразі розробляється Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту, у плані заходів до якої будуть передбачені заходи щодо розвитку пасажирських перевезень.

"На час пандемії внутрішній туризм залишатиметься в пріоритеті. Тому ми маємо зробити все можливе, щоб потужності Дніпра використовувалися не на 10%, як зараз, а на повну, як це було ще в часи Київської Русі, коли існував славнозвісний шлях "із варяг у греки", - підкреслив міністр інфраструктури.