Звільнений Зеленським Тупицький скликає на 12 квітня спецзасідання Конституційного Суду

Конституційний суд України планує зібратися 12 квітня на спеціальне пленарне засідання, на якому буде розглянуто питання звільнення з посад суддів КС Олександра Тупицького і Олександра Касмініна у зв'язку з президентським указом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку КС в Фейсбук.

"Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України на 12 квітня 2021 року", - сказано в повідомленні.

До тексту повідомлення додається скрін розпорядження Тупицького як глави КС про скликання спецзасідання.

"Скликати 12 квітня 2021 року о 12.00 спеціальне пленарне засідання Конституційного суду з розгляду питання про звільнення з посад суддів Конституційного суду Космініна і Тупицького у зв'язку з виданням указу президента України "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України".

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський 27 березня скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Тупицького суддею Конституційного суду України". Зеленський також скасував указ президента від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення Касмініна суддею Конституційного суду".