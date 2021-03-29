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Звільнений Зеленським Тупицький скликає на 12 квітня спецзасідання Конституційного Суду

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Звільнений Зеленським Тупицький скликає на 12 квітня спецзасідання Конституційного Суду
Конституційний суд України планує зібратися 12 квітня на спеціальне пленарне засідання, на якому буде розглянуто питання звільнення з посад суддів КС Олександра Тупицького і Олександра Касмініна у зв'язку з президентським указом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку КС в Фейсбук.

"Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України на 12 квітня 2021 року", - сказано в повідомленні.

До тексту повідомлення додається скрін розпорядження Тупицького як глави КС про скликання спецзасідання.

Звільнений Зеленським Тупицький скликає на 12 квітня спецзасідання Конституційного Суду 01

"Скликати 12 квітня 2021 року о 12.00 спеціальне пленарне засідання Конституційного суду з розгляду питання про звільнення з посад суддів Конституційного суду Космініна і Тупицького у зв'язку з виданням указу президента України "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України".

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський 27 березня скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Тупицького суддею Конституційного суду України". Зеленський також скасував указ президента від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення Касмініна суддею Конституційного суду".

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    ржака будет когда тупицкий и КС признают указы вовки-шмаркли неконституционными и подпадающими под импичмент..
  • Bogdan_
    время отменять досрочные перевыборы в Раду 2019?
  • Старый зольдат
    Юристы, подскажите, могут ли "судьи" КС отстранить своим решением действующего президента, с формулировкой, - не дееспособен по причине наркотической зависимости и подозрению в психиатрическом заболевании "мания величия у циничного вора"?
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