Із загиблим 26 березня в зоні ООС бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком попрощаються на Дніпропетровщині

Завтра, 30 березня, в селі Михайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області відбудеться церемонія прощання з загиблим на Донбасі 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, захід розпочнеться опівдні на території Михайлівської загальноосвітньої школи.

Нагадаємо, Гайченко Сергій Валерійович народився 9 вересня 1993 року с. Михайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Військову службу за контрактом почав із 2015 року в Київському окремому Президентському полку України, працював електромонтером у локомотивному депо Укрзалізниці. 20 вересня 2019 року його знову призвали на військову службу Синельниківським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області, служив командиром бойової машини - командиром відділення 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. 26 березня 2021-го командир бойової машини - командир гірничо-штурмового відділення гірничо-штурмового взводу гірничо-штурмової роти військової частини А3892 старший солдат Гайченко Сергій Валерійович загинув, зазнавши вогнепального кульового поранення, несумісного з життям.

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