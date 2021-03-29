Зрушень у ситуації на Донбасі можна досягти тільки в повному складі "Нормандії", - МЗС

Лише в повному складі нормандської четвірки можна досягти зрушень із ключових питань мирного врегулювання.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наша позиція - нічого про Україну без України. Переговори про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту відбуваються у "нормандському форматі" за участю лідерів чотирьох держав: України, Німеччини, Франції та Росії. Переконані, що тільки в повному, а не скороченому складі "норманді" можна досягти зрушень з ключових питань мирного врегулювання, насамперед забезпечення повного й всеосяжного режиму припинення вогню", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що на тлі загострення обстрілів українських позицій керівництво України нині докладає активних зусиль для активізації переговорів саме в чотиристоронньому форматі - і на рівні глав держав, і на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки".

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наразі готується відеоконференція лідерів Росії, Німеччини і Франції Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, які зокрема, обговорять загострення на Донбасі. Участь президента України Володимира Зеленського в цій зустрічі, за словами Пєскова, не запланована.