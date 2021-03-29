Обласна лікарня в Рівному кардинально змінить алгоритм допомоги пацієнтам після реконструкції приймального відділення. ФОТО

У Рівненській обласній клінічній лікарні завершується реконструкція приймального відділення, алгоритм надання медичної допомоги в якому буде кардинально змінений і дозволить значно заощадити час для порятунку життів пацієнтів.

Про нове приймальне відділення, реконструйоване в рамках президентської програми "Велике будівництво", повідомляється на сайті Рівненської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"На реконструкцію спрямовано понад 34 млн гривень, більша частина з державного бюджету, решта - з обласного", - зазначив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Як пояснив директор Рівненської обласної клінічної лікарні Віктор Ткач, до початку реконструкції важких пацієнтів доводилося перевозити між різними блоками і кабінетами, розташованими в різних частинах лікарні. Після реконструкції відділення необхідність у цьому відпаде.

"За досить короткий період вдалося провести масштабну реконструкцію і збільшити площу нового приймального відділення до 1000 квадратних метрів. Оновлене приймальне відділення буде ділитися на умовні три зони - зелену, оранжеву і червону", - розповів Ткач.

Як пояснив директор лікарні, в зеленій зоні розмістять зал очікування пацієнтів, в якому будуть оформляти планових хворих. Помаранчева зона призначена для надання допомоги впродовж не більше 30 хвилин. У ній розташовані ендоскопічний, оглядовий і УЗД кабінети. Червона зона відведена для надання термінової невідкладної допомоги для важких хворих. Тут будуть розташовуватися реанімація та операційна.

По сусідству з червоною зоною облаштовано бокс, здатний приймати одночасно 2 автомобілі швидкої допомоги. Завдяки цьому персонал зможе максимально оперативно доставити пацієнта в необхідну зону для проведення діагностики та надання допомоги.

У відділенні вже встановили суперсучасний комп'ютерний томограф, додатково очікується поставка УЗД і МРТ апаратів, а також ендоскопічного і лабораторного обладнання.

Нагадаємо, в 2021 році в Україні планується реконструювати і оснастити сучасним обладнанням 117 приймальних відділень.