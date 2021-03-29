У лікарні "червоної" Лозової на Харківщині зайнято всі ліжка для COVID-19 - просять не везти пацієнтів з обласного центру

Лозівська міська лікарня на 100% заповнена хворими на COVID. До медзакладу привозять пацієнтів з районів області та Харкова.

Про ситуацію в опорному закладі Лозівської громади, яка з 29 березня перейшла до "червоної" зони COVID, розповів заступник директора Лозівського територіального медобʼєднання Олександр Іваненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Немає зараз вільних місць. Без жодного попередження в суботу поступили четверо людей, з суботи на неділю ще троє, вчора троє людей і сьогодні вранці дві людини. З Водолаги, з Пісочина, з Харкова. Куди ми не дзвонили, не зверталися, нас ніхто не чує, що ми не можемо приймати", — сказав Іваненко.

За його словами, усі 175 місць, в тому числі сім реанімаційних, на ранок 29 березня зайняті.

"Харків — багатомільйонний, не може вирішити це питання. У нас тут одна лікарня на кілька районів... У нас ні персоналу, ні ліжок, ми не можемо розширятися нескінченно", — сказав він.

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"Поки ми на межі, ми третій день подаємо у Харків, що у нас місць вільних немає. Ми на ручному управлінні", — зазначив заступник директора Лозівського ТМО.

За словами першого заступника Лозівського міського голови Олександр Жидков, в місті зростає захворюваність. "За останній тиждень це 131 випадок. До нас надходять хворі з інших районів. З Вовчанська привозили, з Харківського району", — говорить Жидков.

За даними обласного лабцентру, з початку карантину у Лозівському районі зареєстрували 2310 випадків COVID.