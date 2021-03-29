Справа Семенченка і Шевченка: Суд відправив під домашній арешт екскомбата "Донбасу" Виногродського

Печерський районний суд Києва 29 березня призначив колишньому другому командиру батальйону "Донбас" Анатолію Виногродському цілодобовий домашній арешт.

Про це Суспільне повідомив адвокат підозрюваного Андрій Наход, передає Цензор.НЕТ. Він зазначив, що Виногродський також має носити електронний браслет.

Його підозрюють у співучасті в організації приватної військової компанії Donbass Battalion Corporation разом з ексдепутатом і колишнім командиром "Донбасу" Семеном Семенченком.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.