Червоний Хрест має вимагати доступу до полонених, відправляючи гуманітарну допомогу в ОРДЛО, - Гармаш

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, надаючи гуманітарну допомогу населенню тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, має наполягати на законному доступі до утримуваних найманців РФ українським полоненим.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив представник Донецька у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Червоний хрест і інші міжнародні гуманітарні організації, щороку возять в ОРДЛО десятки тисяч тонн вантажів, в яких зацікавлена окупаційна влада "республік". Тобто, по суті, вони, вирішують соціально-економічні проблеми окупантів, та ще й роблять це з нашої території, де гинуть ті, в кого ці окупанти стріляють. Може, досить полегшувати Росії вантаж її обов'язків із забезпечення соціально-економічних потреб населення окупованої нею території?

Або, як мінімум, може пора вимагати, щоб кожен такий конвой закінчувався відвідуванням МКЧХ наших полонених, причому по повному списку. Інакше, в чому ж гуманність? Якщо окупантам потрібні товари, то ми маємо моральне право вимагати в обмін на них хоча б доступ МКЧХ до наших полонених. Тим більше, що Україна теж є державою-донором і ООН і МКЧХ...", - написав Гармаш.

Як зазначив Гармаш, "у 2018 році гуманітарні організації поставили на окуповані території через КПВВ в Донецькій області понад 12 тисяч тонн вантажів, у 2019 році поставки становили понад 10 тисяч тонн гуманітарної допомоги, в 2020 році близько 5 тисяч тонн".

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