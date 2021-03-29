Щоб відновити співпрацю з МВФ, Україна має повернутися до своїх зобов'язань, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами міністра, йдеться про обіцянку Києва відновити права НАЗК, незалежність НАБУ, проведення судової реформи, питання ринків газу та електрики. Це ті зобов‘язання, що підписані в останньому меморандумі, сказав Марченко.

Також Марченко прокоментував стан бюджету у 2020 році, зазначивши, що торік було забезпечено виконання бюджету як за видатками, так і за доходами. Перевиконання бюджету за доходами становило 50 мільярдів гривень, заявив міністр фінансів.

За словами Марченка, перевиконання бюджету дозволило зменшити необхідність запозичень. Україна запозичила на 50 мільярдів менше і це дозволило зменшити дефіцит бюджету, відзначив він.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ 9 червня 2020 року затвердила нову програму stand-by для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший і поки що єдиний транш у розмірі 2,1 млрд доларів.

У період з грудня минулого року по 13 лютого 2021 року МВФ проводив перегляд програми Stand-by, однак угоди на рівні персоналу досягнуто не було. Україна, зі свого боку, пообіцяла вжити необхідних заходів для завершення перегляду програми МВФ.

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