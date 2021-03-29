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Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО

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Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО
Гендиректор ТТО "АМІК" Олександр Масляков вирішив визнати лігу КВК при угрупованні "ДНР" - лізі присвоїв офіційний статус і прийняв до складу Міжнародного Союзу КВН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.

У соцмережах зазначається, що в Донецьку 23 березня починає роботу "Офіційна Південно-Східна ліга КВК "Донбас"".

Редакторами ліги стануть учасники вищої ліги у складі команди КВК "НАТЕ" - Сергій Малофєєв і Олексій Туркулець.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Чому дивуватись ,це саме з цього кубла виповзла зелена пліснява !!!)))
  • Куртка министра Степанова
    https://www.youtube.com/watch?v=R5iAflK1KKM&t=19s

    Зюганов: Гитлер сжигал в печах русских, евреев, цыган, поляков и остальную сволочь
  • Гельдрих
    этого бамбасянина забрать не забудьте нахрен!!!!

    Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО - Цензор.НЕТ 7866 ОТ
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