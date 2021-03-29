Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО

Гендиректор ТТО "АМІК" Олександр Масляков вирішив визнати лігу КВК при угрупованні "ДНР" - лізі присвоїв офіційний статус і прийняв до складу Міжнародного Союзу КВН.