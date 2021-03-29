Масляков прийняв у Міжнародний союз КВК лігу з ОРДО
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Гендиректор ТТО "АМІК" Олександр Масляков вирішив визнати лігу КВК при угрупованні "ДНР" - лізі присвоїв офіційний статус і прийняв до складу Міжнародного Союзу КВН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.
У соцмережах зазначається, що в Донецьку 23 березня починає роботу "Офіційна Південно-Східна ліга КВК "Донбас"".
Редакторами ліги стануть учасники вищої ліги у складі команди КВК "НАТЕ" - Сергій Малофєєв і Олексій Туркулець.