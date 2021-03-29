Салліван на зустрічі з Єрмаком: США продовжать допомагати Україні отримати членство в НАТО, проводити реформи і боротися з дезінформацією

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, Єрмак подякував США за чітку й послідовну політику з підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, а також надання допомоги, яка сприяє посиленню обороноздатності держави.

Глава ОП розповів співрозмовнику про ситуацію на Донбасі, зазначивши, що в останні тижні "спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих". Він зазначив, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі.

Повідомив Єрмак про хід реформ в Україні та створення Центру протидії дезінформації.

Радник Президента США з питань національної безпеки наголосив на важливості співпраці у питанні протидії дезінформації.

"Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці у цій сфері", – сказав він.

Джейкоб Салліван також відзначив зусилля України у проведенні реформ. Він наголосив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.

Також він запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.

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