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Вірастюк лідирує на довиборах на Прикарпатті, "слуги народу" заявляють про порушення

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Вірастюк лідирує на довиборах на Прикарпатті, "слуги народу" заявляють про порушення
ЦВК опрацювала більш ніж половину протоколів на окрузі №87, на якому проходять довибори в Раду. Вірастюк лідирує, але в СН вважають, що його результат був би кращим, якби не порушення.

Зараз опрацьовано 50,42% протоколів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК. Василь Вірастюк набирає 32,47% голосів, Руслан Кошулинський - 29,08%, Олександр Шевченко - 27,62%.

Остаточні результати голосування мають встановити до 12 квітня.

При цьому в партії "Слуга народу" не задоволені результатами свого кандидата. Про це заявив на брифінгу голова партії Олександр Корнієнко, повідомляє "Укрінформ".

"Там відбувалися досить масові порушення на цьому окрузі (ОВО №87 - ред.) з боку одного з наших опонентів. І, відповідно, є дуже багато цих подій по різних дільницях. Частина дільниць, на погляд наших юристів, спостерігачів та довірених осіб кандидата, є такими, що потребують перерахунку. Тому ці акти подаються до окружної виборчої комісії, а вона, відповідно, далі, згідно з Виборчим кодексом, законом "Про вибори народних депутатів України", приймає рішення щодо перерахунку на окремих дільницях або уточнення і так далі", - зазначив Корнієнко.

Читайте також: Довибори до Ради на Прикарпатті: Опрацьовано 41,02% протоколів, Вірастюк - 34,44%, Кошулинський - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦВК

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Топ коментарі

  • Стрелок
    а прикиньте чего будет если слуги пропихнут свой закон про референдумы? прикинули? картинку в начале последнего сезона "слуга уродов" помните? отож....
  • Стрелок
    а вы обратили внимание что последний раз данные экзитпола от Опоры совпадали с реальностью на выборах зепудала? с тех пор как он поменял ЦВК - все время какие то несовпадения. причем в определении лидеров.
  • WiM
    та не - идиоты как раз быдлоэлекторат который они разодят...
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