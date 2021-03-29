Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький

Відсторонений глава Конституційного Суду Олександр Тупицький прокоментував указ президента Володимира Зеленського про скасування його призначення суддею КС.

Тупицький має намір оскаржити указ Зеленського у Верховному Суді, оскільки вважає його "протиправним і незаконним", - повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

За словами Тупицького, попри указ президента, він як і раніше є главою Конституційного Суду, оскільки рішення про звільнення судді ухвалює тільки КСУ на спеціальному засіданні.

"Мого звільнення не відбулося, оскільки сам указ можна оцінювати як підставу для звільнення. А Конституцією і законом про КСУ прямо визначено, що рішення про звільнення судді КСУ ухвалює тільки Конституційний Суд на спеціальному пленарному засіданні. Тому я сьогодні видав розпорядження про скликання спеціального пленарного засідання на 12 квітня (оскільки суд перебуває на карантині) на 12.00 про розгляд питання про звільнення суддів Касмініна і Тупицького.

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Указ президента про скасування мого призначення на посаду судді КС на сьогодні не набрав чинності, оскільки в самому указі написано, що він вступає в силу з моменту його опублікування. А на сьогодні в деяких джерелах, які встановлені законом, його не опубліковано", - пояснив суддя.

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Тупицький також повідомив, що з нього частково знято державну охорону, яка йому належить, як голові КС: "Вже прийнято рішення і моя охорона скорочена. Оскільки за законом навіть після звільнення я маю перебувати під охороною ще рік після звільнення. Так вирішує закон".

Відсторонений глава КС вважає, що Зеленський ухвалює нелегітимні рішення, оскільки його вводять в оману.

"Згідно зі змінами до Конституції від 2016 року, президент має право призначати суддю КСУ, і на цьому його повноваження обмежені. Я вважаю, що президента вводять в юридичну оману. Думаю, через деякий час він знайде можливість розібратися в цьому. Це не такі вже складні речі, які раніше відбувалися", - підкреслив Тупицький.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.