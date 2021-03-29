Через коронавірус Польща з 30 березня змінює режим в'їзду в країну

Через ситуацію із захворюваністю на COVID-19 Польща з 30 березня змінює режим в'їзду в країну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольства України в Польщі.

Осіб, котрі в'їжджають до Польщі з країн, що не входять до Шенгенської зони, направлятимуть на обов'язковий карантин. Навіть незважаючи на наявність у них негативного результату тесту на коронавірус, зробленого перед в'їздом. Однак звільнення від карантину можливе в разі отримання негативного результату тесту, зробленого на території Польщі. У зв'язку з цим необхідно здати PCR або антиген-тест.

Особи, які в'їжджають до Польщі з Шенгенської зони, повинні мати негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. За відсутності тесту вони направлятимуться на карантин. Звільнення від карантину можливе в разі отримання негативного результату тесту на коронавірус, зробленого на території Польщі.

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