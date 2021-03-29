Справа Марківа: В Італії оскаржують виправдання нацгвардійця
Цю інформацію Суспільному підтвердила дружина Марківа Діана, передає Цензор.НЕТ.
Також вона додала, що жодні інші обставини, пов'язані з оскарженням вироку суду, поки невідомі.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілану.
11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.