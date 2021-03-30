Аудитори виявили на КП Хмельницької області численні порушення: двох директорів звільнено, третій переховується

У Хмельницькій області з кінця 2020 року аудитори перевіряють комунальні підприємства. Уже звільнено двох директорів, третій утік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облради, перевірки ініціювала голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк.

Нині в області функціонує 104 комунальні установи. Від грудня проінспектовано понад 60 комунальних підприємств.

У частині перевірених КП значних порушень не виявлено ("ХМЕЛЬНИЦЬКЛІФТ", Навчальний центр житлово-комунального господарства, комунальне підприємство архітектурно-будівельного проектування, ХОП "Облпаливо", КП "Комунальники"). Однак є зауваження щодо організації роботи, ведення бухгалтерського обліку, отримання прибутку. Матеріали перевірок розглянуть на комісіях облради з підбиття підсумків фінансово-господарської діяльності 2020 року.

Водночас, аудитори виявили нестачу товарно-матеріальних цінностей приблизно на 900 тис. грн в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв. За цим фактом проводяться досудові розслідування.

Крім цього, встановлено, що керівник центру взяв на роботу близьких родичів і не повідомив про можливий конфлікт інтересів відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції". Матеріали також спрямовані для ухвалення рішення до органів прокуратури.

За результатами перевірки щодо фірми "Кіновідеопрокат" встановлено ненадходження до обласного бюджету понад 1 млн грн орендної плати за користування комунальним майном. Керівництво підприємства також не контролювало переобладнання орендарями (кінотеатр "Планета") частини фасаду об'єкта культурної спадщини (Пожежне депо 1954 року).

ХОФ "Фармація", як з'ясували аудитори, здавала складські приміщення без договорів оренди, крім того бізнесмени заборгували 180150,94 грн за комунальні платежі.

Комунальне автотранспортне підприємство занижувало площі, здані в оренду, і недоотримало плату близько 50 тис. грн, а загальний фонд обласного бюджету - близько 25 тис. грн. Матеріали перевірки теж спрямували в прокуратуру.

Перевірка установи охорони здоров'я "Хмельницький шкірвенерологічний диспансер" показала неправильне нарахування заробітної плати директору і працівникам - зайві кошти перераховувалися на карткові рахунки під виглядом заробітної плати, що не підтверджене документально. Крім того, неправомірно використовувалися кошти, які повинні бути спрямовані на запобігання і боротьбу із захворюванням на COVID-19. В ході перевірки частина коштів - 357 тис. грн - відшкодовано, всього за актом перевірки задокументовано порушень на загальну суму 394 тис. грн. Матеріали передані в прокуратуру.

Директори КП "Кіновідеопрокат" і ХОФ "Фармація" звільнені, місцезнаходження керівника обласного науково-методичного центру культури і мистецтв невідомо.

За словами Віолетти Лабазюк, аудиторські перевірки триватимуть.

Нагадаємо, раніше Віолетта Лабазюк заявляла про забезпечення в Хмельницькій області страховкою приблизно 2 тис. медиків на суму 700 тис. гривень