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На двох українських підлітків напали в австрійському Граці, один із них у лікарні з ножовим пораненням

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На двох українських підлітків напали в австрійському Граці, один із них у лікарні з ножовим пораненням
Брати-українці 15 і 17 років дали в інтернеті оголошення про продаж одягу. Потенційний покупець запропонував їм зустрітися в підземному переході. Коли чоловік приміряв куртку, братів оточили кілька людей у масках.

Напад стався 28 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на австрійське видання Heute.

Один із нападників погрожував братам пістолетом, інший - ножем. У них почали вимагати гроші, цінні речі і принесений для продажу одяг. Коли старший брат почав чинити опір, почалася бійка. Під час інциденту 17-річний підліток зазнав серйозного поранення ножем, а його молодший брат - травми обличчя.

Після цього нападники втекли, а старшого підлітка госпіталізували. Напад розслідують поліцейські Граца.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Я часто бываю в Граце .
    Что бросается в глаза - в скверах полно сидит беженцев - дышат воздухом
    Молодые ребята занимаются спортом . Все это напоминает , как у нас себя ведут кавказцы.
    Через скверы даже ходить неприятно
    А австрийцы в это время пашут - за себя и за того парня ( в сквере)
  • Sophia-Maria Duglass
    Грац - очень красивый старинный город
    К сожалению , полностью забитый беженцами .
  • PREDATOR PREDATOR
    Це зробили нові австрійці.Поки що Австрія,ще багата,але мігранти,також постійно прибувають.
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