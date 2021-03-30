На двох українських підлітків напали в австрійському Граці, один із них у лікарні з ножовим пораненням

Брати-українці 15 і 17 років дали в інтернеті оголошення про продаж одягу. Потенційний покупець запропонував їм зустрітися в підземному переході. Коли чоловік приміряв куртку, братів оточили кілька людей у масках.