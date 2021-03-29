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Нацслужба здоров'я почала перевірку лікарень Укрзалізниці, які відмовляються приймати пацієнтів з COVID-19, - Ляшко

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Нацслужба здоров'я почала перевірку лікарень Укрзалізниці, які відмовляються приймати пацієнтів з COVID-19, - Ляшко
Національна служба здоров'я України розпочала перевірку медустанов АТ "Укрзалізниця", яким були виділені кошти на лікування пацієнтів із COVID-19, які потім відмовилися їх приймати.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Ляшко зазначив, що кошти були виділені медустановам системи Укрзалізниці для підготовки до госпіталізації пацієнтів із COVID-19, оскільки ці лікарні визначено як резервні.

"Лікарні Укрзалізниці - це відомчі лікарні, ми їх ввели до переліку медустанов, які надають допомогу при COVID-19, ми їм виділили кошти. НСЗУ після укладення контракту виплатила кошти на підготовку - на закупівлю ліків, на закупівлю кисневих концентраторів, на закупівлю засобів індивідуального захисту", - сказав він.

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"Після того, як лікарням Укрзалізниці виділили кошти, вони повинні були почати госпіталізації хворих з COVID-19. Вони отримали 60 млн грн додаткового фінансування з держбюджету для дев'яти лікарень. У мене зараз питання до власників, де зараз ці гроші, чому ми не можемо госпіталізувати пацієнтів. З понеділка там працює аудит НСЗУ щодо перевірки використання коштів", - сказав чиновник.

Нагадуємо, 24 березня три медустанови системи Укрзалізниці в Києві не прийняли хворих із COVID-19.

Топ коментарі

  • Ned Stark
    Що на це скаже вєлікій залізничник Сірьожа Лєщенко?
  • aquarius580 .
    Ого, зашевелились с имитацией "аудита".
    Неужели почуяли что степановские "цыфры" проверит Рада, и выяснится что "пандемии" нет ?
  • volley
    В ближайшие дни есть шанс, что Израиль станет первой страной в мире, которая победила корону благодаря быстрой вакцинации.

    Почему? Потому что евреи умные. (Наших евреев это не касается)

    И тут вопрос не в деньгах, а в уме, в решительности и в способности отбросить политические интриги.
    А именно. В прошлом июне 2020го, сразу после самого первого карантина, Израиль понял куда ветер дует и выделил 300 млн. долларов на подготовку к зимней эпидемии, койкоместа, кислород, врачи, новые отделения и тд, которую не сложно было предугадать.

    А теперь второй факт.
    Вместо того, чтобы сейчас "балдеть" - что "мы победили корону!, у нас всего 200 случаев в день на всю страну!", - Израиль выделил сегодня 1 млрд! долларов на... закупку будущих разработок вакцин при новых мутациях вируса, которые будут сильнее Pfizer и Modena.
    То есть, вдумайтесь, - их (таких мутаций) ещё нет, но вакцины, которых тоже ещё нет!, уже куплены.

    А теперь факт третий.
    Когда Pfizer ещё только разрабатывал вакцину, и уже было понятно, что вакцина будет, то Pfizer объявил аукцион между странами - кто первый сможет купить вакцину, когда она поступит в продажу.
    Стоимость одной бутылочки, если я не ошибаюсь, на том этапе была где-то то-ли 15 долларов, то-ли евро.
    И страны начали торговаться и делать ставки.
    Кто-то 15,5, кто-то 16, кто-то 17...
    Израиль подумал и влупил... 27 плюс деньги вперёд.
    Благодаря чему получил вакцины первыми в мире.
    Вакцинация для людей бесплатна.

    К чему это всё я рассказываю?
    Что когда все потом разводят руками и восклицают "Ну, кто ж знал!", Израиль отвечает "Я знал".
    Просто надо думать не про сегодня, а на шаг вперёд, - про завтра.

    Деньги это важно. Но важнее иметь волю и способность их направить на благо своих людей.
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