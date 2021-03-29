Нацслужба здоров'я почала перевірку лікарень Укрзалізниці, які відмовляються приймати пацієнтів з COVID-19, - Ляшко

Національна служба здоров'я України розпочала перевірку медустанов АТ "Укрзалізниця", яким були виділені кошти на лікування пацієнтів із COVID-19, які потім відмовилися їх приймати.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Ляшко зазначив, що кошти були виділені медустановам системи Укрзалізниці для підготовки до госпіталізації пацієнтів із COVID-19, оскільки ці лікарні визначено як резервні.

"Лікарні Укрзалізниці - це відомчі лікарні, ми їх ввели до переліку медустанов, які надають допомогу при COVID-19, ми їм виділили кошти. НСЗУ після укладення контракту виплатила кошти на підготовку - на закупівлю ліків, на закупівлю кисневих концентраторів, на закупівлю засобів індивідуального захисту", - сказав він.

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"Після того, як лікарням Укрзалізниці виділили кошти, вони повинні були почати госпіталізації хворих з COVID-19. Вони отримали 60 млн грн додаткового фінансування з держбюджету для дев'яти лікарень. У мене зараз питання до власників, де зараз ці гроші, чому ми не можемо госпіталізувати пацієнтів. З понеділка там працює аудит НСЗУ щодо перевірки використання коштів", - сказав чиновник.

Нагадуємо, 24 березня три медустанови системи Укрзалізниці в Києві не прийняли хворих із COVID-19.