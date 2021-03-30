Адміністрація Байдена націлена на активізацію партнерства з Україною у сфері реформ, - заява

Нинішня адміністрація США прагне активізувати стратегічну взаємодію з Україною з метою подолання корупції та реалізації реформ, обіцяних Володимиром Зеленським на початку президентства.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами розмови радника президента США Джейка Саллівана і глави Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Він (Джейк Салліван. – Ред.) висловив прагнення адміністрації Байдена активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією, а також реалізації програми реформ, яка забезпечить правосуддя, безпеку й процвітання для народу України", - зазначається в заяві.

У Білому домі наголосили, що представник США "підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України" на тлі тривалої агресії з боку РФ.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок відбулася телефонна розмова між Андрієм Єрмаком і Джейком Салліваном. Керівник Офісу Президента України, зокрема, подякував Сполученим Штатам за чітку й послідовну підтримку України та поінформував про поточну ситуацію на лінії розмежування.