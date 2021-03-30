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Адміністрація Байдена націлена на активізацію партнерства з Україною у сфері реформ, - заява

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Адміністрація Байдена націлена на активізацію партнерства з Україною у сфері реформ, - заява
Нинішня адміністрація США прагне активізувати стратегічну взаємодію з Україною з метою подолання корупції та реалізації реформ, обіцяних Володимиром Зеленським на початку президентства.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами розмови радника президента США Джейка Саллівана і глави Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Він (Джейк Салліван. – Ред.) висловив прагнення адміністрації Байдена активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією, а також реалізації програми реформ, яка забезпечить правосуддя, безпеку й процвітання для народу України", - зазначається в заяві.

У Білому домі наголосили, що представник США "підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України" на тлі тривалої агресії з боку РФ.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок відбулася телефонна розмова між Андрієм Єрмаком і Джейком Салліваном. Керівник Офісу Президента України, зокрема, подякував Сполученим Штатам за чітку й послідовну підтримку України та поінформував про поточну ситуацію на лінії розмежування.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Людмила Терещенко fed37fc8
    Да, тяжеленько нашему величайшему лидеру современности придётся. Он ведь обещал всем всё и сразу, имея в виду исключительно украинский электорат и не имея ни малейшего представления о том, как хоть что-то из обещанного можно выполнить, ведь понимания принципов управления государством и того, как вообще оно функционирует у него совсем не было, он же всю жизнь только кривлялся на сцене и нигде больше ни дня не работал.
    А теперь эти противные американцы пристают, требуют выполнять обещанное доверчивым украинским лопухам.
    И что теперь делать? Прям печалька.
  • Vitaliy Mauler
    Администрация Байдена нацелена на активизацию партнерства с Украиной в сфере реформ, заявление - Цензор.НЕТ 9328
  • Small Jerboa
    Байден:
    "Что, Володя, не хочешь реформ? А придется!"
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