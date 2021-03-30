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Прем'єр Словаччини Матович, який пожартував про те, щоб віддати Закарпаття Росії, у вівторок піде у відставку

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Прем'єр Словаччини Матович, який пожартував про те, щоб віддати Закарпаття Росії, у вівторок піде у відставку
Ігор Матович залишає свій пост через скандал із закупівлею російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прем'єр-міністр Словаччини піде у відставку у вівторок, щоб покласти край тривалій упродовж місяця політичній кризі, що вибухнула після його рішення придбати вакцини проти коронавірусу в Росії", - заявив Едуард Хегер, який змінить його на посаді.

Під час урядової кризи третина кабінету Матовича пішла у відставку. Водночас чотири правлячі партії погодилися сформувати новий Кабінет міністрів, в якому Матович поміняється місцями з Хегером, який зараз обіймає пост міністра фінансів.

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Очікується, що президентка Словаччини Зузана Чапутова попросить Хегера у вівторок сформувати уряд.

Раніше представники партії "Свобода і солідарність", як і інші партнери з коаліції - партія "За людей" зажадали відставки прем'єра Ігоря Матовича. Вони зробили це після рішення уряду без їх відома придбати російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V".

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    А Рабинович, депутат ВР, вполне кучеряво себя чувствует, после публикации Крыма в составе страны-помойки.
  • Maxim Ak-Murza
    В Украине целых две легально действующих партии считают Крым московитским.
  • Александр Товба
    І кожного дня підтримує агресію росії з різних трибун та ресурсів . І як взагалі може стати депутатом Верховної Ради рецидивіст ? янукович , рабіновічь ...- з цього все і починається .
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