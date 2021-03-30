В Україні можуть робити 3,5-4 млн щеплень проти COVID-19 на місяць, - головний санлікар Ляшко.

В Україні можна проводити понад 3 млн щеплень проти коронавірусу на місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Спокійно мобільними бригадами та у кабінетах щеплення ми можемо робити 3,5-4 млн щеплень на місяць", – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас, за його словами, темпи імунізації залежатимуть від постачання вакцин.

"Якщо за квітень будуть постачання, у травні ми спокійно будемо робити 3 млн щеплень на місяць", – додав головний санітарний лікар.

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Нагадаємо, в Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Протягом першого місяця імунізували лікарів.

Також до процесу долучилися відомі українці, яким у прямому ефірі робили уколи. Так вони популяризували вакцинацію серед громадян.