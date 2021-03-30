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В Україні можуть робити 3,5-4 млн щеплень проти COVID-19 на місяць, - головний санлікар Ляшко

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В Україні можуть робити 3,5-4 млн щеплень проти COVID-19 на місяць, - головний санлікар Ляшко
В Україні можна проводити понад 3 млн щеплень проти коронавірусу на місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Спокійно мобільними бригадами та у кабінетах щеплення ми можемо робити 3,5-4 млн щеплень на місяць", – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас, за його словами, темпи імунізації залежатимуть від постачання вакцин.

"Якщо за квітень будуть постачання, у травні ми спокійно будемо робити 3 млн щеплень на місяць", – додав головний санітарний лікар.

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Нагадаємо, в Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Протягом першого місяця імунізували лікарів.

Також до процесу долучилися відомі українці, яким у прямому ефірі робили уколи. Так вони популяризували вакцинацію серед громадян.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Chervonuy
    Могут! Но нема чим.
  • Bodalux
    В Україні можуть робити 3,5-4 млн щеплень проти COVID-19 на місяць, - головний санлікар Ляшко.
    Це фантазії мені нагадують анекдот:
    Посетитель зоопарка смотрит как служитель кормит мясом льва.
    - Скажите, а может лев съесть сразу 5 килограммов мяса?
    - Конечно, может.
    - А десять?
    - Запросто.
    - Ну а 20 килограммов?!
    - Съесть-то он съест, да кто ж ему столько даст?

    По факту вакцини на всіх немає і в найближчий час не буде, "вакцинуватися" можна хіба асфальтом. Українців слід очікувати отримання природного імунітету ціною по 10к людських життів в місяць(
  • Стрелок
    даже если не учитывать что это вранье (вакцины нет, есть только договоренности, бригад столько тоже нет а за меся вакцинировали максимум 150 тысяч первой дозой, а скоро надо будет повторно вакцинировать)
    для получения вакцины 70% населения понадобится 9 месяцев
    это по по январь 2022 включительно
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